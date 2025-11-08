ТАСС: Борт экстренно сел в Нижневартовске из-за плохого самочувствия пассажира
Самолёт, следовавший из Благовещенска в Москву, вынужденно сел в Нижневартовске из‑за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство ХМАО.
Пострадавшего доставили в окружную клиническую больницу, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет.
Вылет в столицу планируется в ближайшее время. Борт сейчас обрабатывают противообледенительной жидкостью.
5 ноября сообщалось, что рейс Махачкала-Москва готовился к аварийной посадке в Шереметьеве. Речь шла о судне авиакомпании «Победа». По предварительным данным, говорилось о технической неисправности.
