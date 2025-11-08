ТАСС: Борт экстренно сел в Нижневартовске из-за плохого самочувствия пассажира

08 ноября 2025, 14:55

Фото: istockphoto/aapsky

Самолёт, следовавший из Благовещенска в Москву, вынужденно сел в Нижневартовске из‑за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство ХМАО.