Достижения.рф

ТАСС: Борт экстренно сел в Нижневартовске из-за плохого самочувствия пассажира

Фото: istockphoto/aapsky

Самолёт, следовавший из Благовещенска в Москву, вынужденно сел в Нижневартовске из‑за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство ХМАО.



Пострадавшего доставили в окружную клиническую больницу, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы для жизни нет.

Вылет в столицу планируется в ближайшее время. Борт сейчас обрабатывают противообледенительной жидкостью.

5 ноября сообщалось, что рейс Махачкала-Москва готовился к аварийной посадке в Шереметьеве. Речь шла о судне авиакомпании «Победа». По предварительным данным, говорилось о технической неисправности.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0