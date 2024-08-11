Российские вертолеты уничтожили ликвидировали военных и технику ВСУ в приграничье Курской области

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Российские вертолеты Ка-52 неуправляемыми авиационными ракетами С-8 уничтожили жилую силу и бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, удар был нанесен по скоплению живой силы, бронетехники и автомобилей, принадлежащих ВСУ в приграничном районе.
Накануне, 10 августа, вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по личному составу и бронетехнике ВСУ под Курском.
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«По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены», – отметили в министерстве.
Накануне, 10 августа, вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по личному составу и бронетехнике ВСУ под Курском.
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Александр Климов