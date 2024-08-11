Военкор Котенок: Украина впервые нанесла массированный удар по Курску

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Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курску, отраженный силами ПВО, стал самым массированным с начала специальной военной операции (СВО), заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
«Стоит отметить, что массированный удар по Курску произведен впервые со времени проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине. Противник, что называется, входит во вкус», – написал он.
Военкор подчеркнул, что силы ПВО отразили более десяти целей, в том числе ракеты и беспилотники. Об использованных боеприпасах станет известно позже, но, по предварительной информации, применялись ATACMS и ракеты чешского производства реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire. Информация о разрушениях и жертвах в настоящее время уточняется.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сбитая ракета упала на жилой дом и вызвала пожар.
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Александр Климов