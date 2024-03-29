Российские военные ликвидировали в Белгородской области 15 воздушных целей

Фото: iStock/Zeferli
Система противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России поразили 15 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. По его словам, в результате аварии были выбиты стекла в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, а в одной квартире сильно поврежден балкон.
Как отметил губернатор, повреждена крыша дома в поселке Дубовое и автомобиль в селе Репное.
Ранее сообщалось о запуске в Белгородской области сигнала ракетной опасности.
Читайте также:
В Белгородской области объявлена ракетная опасность
«Угрожают расправой с семьей»: В России рассказали об условиях службы в ВСУ
ВС РФ уничтожили расчёт и машину БМ-21, из которой обстреливался Белгород
«Повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22 Белгорода. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей», – добавил он.
Ранее сообщалось о запуске в Белгородской области сигнала ракетной опасности.
Читайте также:
В Белгородской области объявлена ракетная опасность
«Угрожают расправой с семьей»: В России рассказали об условиях службы в ВСУ
ВС РФ уничтожили расчёт и машину БМ-21, из которой обстреливался Белгород
Александр Климов