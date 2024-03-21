ВС РФ уничтожили расчёт и машину БМ-21, из которой обстреливался Белгород

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Российские военные ударом «Ланцета» ликвидировали расчёт и машину БМ-21, причастные к обстрелам мирного населения Белгородской области. Об этом сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный и опубликовал соответствующее видео.
«Ублюдки, которые причастны к обстрелу Белгорода уничтожены. Расчет и машина БМ-21 сожжена ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет». Так же произошла детонация боекомплекта», — написал Поддубный в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что российская группировка прикрытия государственной границы продолжают работать для выявления «террористов армии детоубийц и трусов», бьют ракетами по мирному населению приграничных территорий России.
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