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Командир взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты с позывным Белый заявил, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещено покидать свои позиции в Новомихайловке под угрозой расправы над членами их семей, передает информационное агентство ТАСС.
Российский военный отметил, что противник защищает свои позиции до последнего. Переговоры с командованием с помощью радиосвязи.
Он добавил, что ВСУ были вынуждены оставаться на позициях, несмотря на сложную ситуацию. Боец также отметил, что украинские войска используют кассетные боеприпасы западного производства, часть которых была вывезена российскими войсками в ходе наступления на Новомихайловку.
Ранее Пентагон заявил, что у ВСУ наблюдается нехватка артиллерии и средств ПВО.
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«Мы слышали, как их командиры угрожали, что вырежут их семьи, что знают, где живут родственники, позиции оставлять категорически запрещено», – объяснил Белый.
Ранее Пентагон заявил, что у ВСУ наблюдается нехватка артиллерии и средств ПВО.
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Александр Климов