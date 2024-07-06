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Российский город близ границы подвергся обстрелу

Шебекинский городской округ и Шебекино подверглись обстрелу
06 июля 2024, 04:42
Фото: istock / Iulianna Est

Фото: istock / Iulianna Est

Российский приграничный с Шебекинский городской округ и город Шебекино в Белгородской области подверглись обстрелу, об этом в своем Telegram-канале предупредило региональное управление МЧС.
«Внимание! Ведется обстрел Шебекинский ГО, г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», – сообщается в публикации.

До этого два региона России – Курская и Белгородская области – объявили об опасности атаки БПЛА. Как пояснил заместитель главы Курской области, система ПВО готова к отражению возможных атак.



Также в ночь с 5 на 6 июля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты в трех районах Краснодарского края.

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#курская область
#белгородская область
#краснодарский край
#бпла
#пво
#удар
#воздушная тревога
Беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты Краснодарского края
Оперштаб: в Краснодарском крае БПЛА атаковали гражданские объекты
06 июля 2024, 03:44

Фото: istockphoto/sommersby

В трех районах Краснодарского края беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты в ночь с 5 на 6 июля, сообщил оперативный штаб Кубани в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в Ейске система противовоздушной обороны (ПВО) сбила БПЛА, были зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи из-за упавших обломков.

«Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива», – сообщил оперативный штаб.

В станице Ленинградской также загорелись топливные баки. На месте работают оперативные и специальные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

В пятницу вечером, 5 июля, в Краснодарском крае система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. После теракта в Приморско-Ахтарске на Кубани госпитализированы шесть человек, из них двое детей.

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#бпла
#пво
#пожар
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В Москве военкома отправили в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки
06 июля 2024, 00:34

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Замосковорецкий суд Москвы арестовал военного комиссара Преображенского района Сергея Тригилева. Об этом со ссылкой на пресс-службу госоргана сообщили РИА Новости. По их данным, военкома отправили на два месяца в СИЗО по обвинению в получении крупной взятки.
«Тригилеву Сергею Анатольевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», – приводят слова собеседника в агентстве.
По информации издания, военкому вменяют получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Максимальное наказание по статье – 12 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали заместителя главы Адмиралтейского района Игоря Комарова. По данным следствия, чиновник завысил цены на малые архитектурные цены при благоустройстве сквера на Рижском проспекте, после чего вывел разницу в деньгах на подконтрольные ИП.

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#взятка
#военком
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Меликов: число жертв при терактах в Дагестане объясняется подлостью нападения
05 июля 2024, 23:56

Фото: сайт Кремля

Большое количество жертв среди сотрудников правоохранительных органов при терактах в Дагестане объясняется скрытностью и подлостью нападения. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции в Махачкале.
Меликов раскритиковал «псевдо-экспертов», которые удивляются соотношением потерь – пять боевиков против почти 20 стражей порядка.

«Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское», – сказал Меликов в пятницу на пресс-конференции в Махачкале.
Во-вторых, добавил глава Дагестана, полицейские «образно говоря, встали в ряд», чтобы не пропустить боевиков. Большинство погибших, обращает внимание Меликов, – это сотрудники ДПС и ППС, первыми оказавшиеся на пути вооруженных бандитов, которые заранее изучили все места, порядок и характер и несения службы.
«Один наряд вообще был практически расстрелян в тот период, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной, не важно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал», – объяснил руководитель республики Дагестан.
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#нападение
#дпс
#полицейские
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#дагестан
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СК: Бывшего депутата Госдумы РФ Пономарева* объявили в международный розыск
05 июля 2024, 21:49

Фото: istockphoto/Prathaan

Следственный комитет завершил расследование по делу бывшего Государственной думы РФ Ильи Пономарева*, обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о ВС России, сообщил СК РФ в своем телеграм-канале. Одновременно с этим экс-депутата объявили в международный розыск и избрали ему меру пресечения.
По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на Украине, поучаствовал в видеотрансляции и дал интервью, где публично распространял ложную информацию о действиях ВС РФ, а также оправдывал терроризм на территории России.

Бывший депутат ГД Пономарев* сбежал из России в 2014 году после того, как против него открыли уголовное дело о растрате. Сначала он скрывался в США, а потом перебрался на Украину, где получил от властей разрешение на временное проживание, а после и гражданство.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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#вс рф
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В Петрозаводске арестован убивший экс-супругу на рабочем месте мужчина
05 июля 2024, 21:39

Фото: istockphoto/showcake

По обвинению в убийстве экс-супруги прямо на рабочем месте арестован мужчина в Петрозаводске. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ. Следователи уточнили, что по их версии злоумышленник нанес женщине не меньше 14 ударов ножом. Обвиняемого заключили под стражу.
«4 июля 2024 года в дневное время мужчина пришел в офис по месту работы своей бывшей супруги в городе Петрозаводске. В присутствии коллег он нанес женщине множественные ножевые ранения», — говорится в сообщении.

Женщина потеряла много крови и скончалась до приезда медиков. Открыто уголовное дело по статье об убийстве.

Известно, что пара развелась примерно год назад, мужчина убил бывшую супругу из-за ревности. Двое несовершеннолетних детей лишились матери.

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#россия
#криминал
#убийство
#новости
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В Домодедово трое мужчин облили прохожих из шланга и подрались с коммунальщиками
05 июля 2024, 21:28

Фото: "МВД-Медиа"

В Подмосковье полицейские задержали троих приезжих мужчин, которые обливали прохожих из шланга, а после устроили драку с коммунальщиками. Как сообщили в «МВД-Медиа», в отношении подозреваемых возбудили уголовные дела о хулиганстве.
По предварительным данным от МВД, все произошло во дворе дома на улице Курыжова в городе Домодедово. Трое мужчин поливали прохожих холодной водой из шланга. Сотрудники управляющей компании, увидев, что происходит, решили сделать замечание.

«В ходе словесного конфликта между двумя подельниками и работниками предприятия завязалась драка. Во время потасовки третий сообщник стал поливать из шланга потерпевших», – пояснили в «МВД-Медиа».
Нарушителей вскоре задержали и отправили под домашний арест на время следствия. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 213 УК о хулиганстве. Максимальное наказание по ней – 7 лет колонии.

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«Кислотного маньяка» из Монино признали невменяемым по результатам экспертизы

В Воронеже один человек погиб при нападении неизвестного на здание ФСБ
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#уголовное ук
#наказание
#компании
#сотрудники
#хулиганство
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«Кислотного маньяка» из Монино признали невменяемым по результатам экспертизы
05 июля 2024, 18:53

Фото: istockphoto/blinow61

Невменяемым по результатам экспертизы признали так называемого «кислотного маньяка» из Монино. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.
До этого 31-летний педагог одного из вузов Подмосковья Андрей Сулейманов облил серной кислотой подростка. У несчастного в результате инцидента остались ожоги ног и спины. Кроме того, злоумышленник выплеснул кислоту в лицо женщине.

Как отмечали в региональном Следкоме, преподаватель «не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».

Дело направили в суд, чтобы Сулейманова отправили на принудительное лечение.

Ранее сообщалось, что в столице мигранты избили экс-сотрудника контрразведки, когда тот решил заступиться за честь и достоинство супруги и самого себя.

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#россия
#подмосковье
#криминал
#новости
#следственный комитет
#новости подмосковья
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Автоэксперт Кадаков объяснил возгорание машины в Люберцах
05 июля 2024, 18:45

Фото: iStock/Srdjanns74

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что причиной возгорания автомобиля в Люберцах, вероятнее всего, стала техническая неисправность, а не жара.
«Хороший антифриз не горит. Едва ли так быстро могли установить причину возгорания. Исправные автомобили не горят. Да и чего им гореть? В Эмиратах жара похлеще и машины почему-то не горят», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.

До этого прямо на дороге в подмосковных Люберцах взорвался автомобиль.

Ранее сообщалось, что водителя автобуса на севере Москвы отправили в больницу после взрыва газового оборудования на крыше. Очевидица взрыва Мария заявляла, что пострадал при происшествии лишь водитель.

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#автомобили
#машины
#техника
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В Москве мигранты до полусмерти избили камнями и кирпичами ветерана ФСБ — видео
05 июля 2024, 18:36

Фото: istockphoto/Diy13

Ветерана ФСБ до полусмерти избили камнями и кирпичами мигранты в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на активистов «Русской общины».
На офицера напали в подъезде, когда он с супругой шел домой. Пара услышала от проходящих мимо оскорбления в свою сторону. Мужчина не стерпел хамства, и, заведя жену домой, закрыл дверь, сказав «ни при каких обстоятельствах не выходить».

Затем офицер пошел разговаривать с представителями среднеазиатских народов, но те напали толпой, ударяя пострадавшего всем, что было под рукой — арматурой, кирпичами, бетонными блоками.

После ветерана облили краской, целясь в открытые раны на голове. Из-за этого медикам не сразу удалось обработать их и зашить.
У мужчины множественные ушибы тела, а также травмы головы, перелом носа, порез руки. Для его спасения хирурги буквально «собрали» череп.

Жена офицера пошла к полицейским, однако злоумышленников даже не задержали. Позже она обратилась к активистам, которые оперативно помогли и решили переговорить с представителями МВД.

Дело сдвинулось после того, как активисты скооперировались с сотрудниками ФСБ и задержали нарушителей. С работы их уже уволили, а теперь еще грозит выдворение из России.

«Сотрудников и ветеранов силовых ведомств в обиду не дадим, готовы бороться за них и вместе с ними!» - прокомментировали общественники.

Сейчас представители общественной организации хотят добиться ужесточения наказания для тех, кто участвовал в избиении экс-сотрудника контрразведки.

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#россия
#москва
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