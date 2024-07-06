Российский город близ границы подвергся обстрелу

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Российский приграничный с Шебекинский городской округ и город Шебекино в Белгородской области подверглись обстрелу, об этом в своем Telegram-канале предупредило региональное управление МЧС.
«Внимание! Ведется обстрел Шебекинский ГО, г. Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», – сообщается в публикации.
До этого два региона России – Курская и Белгородская области – объявили об опасности атаки БПЛА. Как пояснил заместитель главы Курской области, система ПВО готова к отражению возможных атак.
Также в ночь с 5 на 6 июля беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданские объекты в трех районах Краснодарского края.
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Александр Климов