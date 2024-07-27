Российский миллиардер высказался о задержании сына за нападение на полицейского

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Российский миллиардер Муса Бажаев высказался о причастности своего сына к нападению на сотрудника полиции, передают «Известия».
Он выразил сомнения относительно того, что его сын мог совершить асоциальные действия, и выразил надежду, что «все будет нормально».
Ранее стало известно, что 23-летний Тимур Бажаев был задержан в Москве за драку с полицейскими. По данным СМИ, молодой человек напал на подошедшего к нему за «крайне некрасивое поведение» сотрудника полиции. Ожидается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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«Бороться особо не собираюсь: если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать. А если этого нет, значит нет», – приводят слова миллиардера «Известия».
Ранее стало известно, что 23-летний Тимур Бажаев был задержан в Москве за драку с полицейскими. По данным СМИ, молодой человек напал на подошедшего к нему за «крайне некрасивое поведение» сотрудника полиции. Ожидается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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Александр Климов