«Сделайте музыку тише»: Голая дебоширка воткнула полицейскому вилку в голову

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В Краснодаре женщина воткнула полицейскому вилку в голову после просьбы сделать музыку потише. Материалы за применение насилия в отношение стража порядка направлены в следственные органы. Об этом сообщили РИА Новости в ГУМВД России по Кубани.
До этого в интернете распространился ролик, на котором обнаженная женщина в ходе конфликта с мужчиной накинулась на него. Когда сосед неугомонной попытался скрыться на общем балкона, россиянка побежала за ним и прижала нежданного гостя к стене, удерживая его.
Женщина нецензурно выражалась и оказала сопротивление полицейскому, после чего ударила его вилкой в голову.
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Женщина нецензурно выражалась и оказала сопротивление полицейскому, после чего ударила его вилкой в голову.
«В настоящее время собранные материалы по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили в ведомстве.Правоохранитель обратился в медучреждение за разовой помощью и продолжил несение службы.
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Алина Юрчак