В Москве задержали сына российского миллиардера Бажаева за драку с полицией

Фото: istock / Synthetic-Exposition
Сына российского миллиардера Мусы Бажаева задержали в Москве за драку с полицией сообщил Telegram-канал 112, опубликовавший кадры инцидента.
Отмечается, что инцидент произошел возле столичного стадиона «Лужники». По данным канала, 23-летний сын владельца компании «Русская платина» Тимур совершил нападение на сотрудника полиции, подошедшего к нему за-за «крайне некрасивого поведения».
После этого молодого человека задержали. В ближайшее время он пройдет медицинское освидетельствование, после чего суд примет решение об избрании меры пресечения.
Ранее стало известно о задержании сына российского бизнесмена Игоря Чуркина. Он был арестован в Аргентине по подозрению в совершении преступлений на Украине. Ему инкриминируется «попытка завладеть активами в Украине за счет государственного банка».
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После этого молодого человека задержали. В ближайшее время он пройдет медицинское освидетельствование, после чего суд примет решение об избрании меры пресечения.
Ранее стало известно о задержании сына российского бизнесмена Игоря Чуркина. Он был арестован в Аргентине по подозрению в совершении преступлений на Украине. Ему инкриминируется «попытка завладеть активами в Украине за счет государственного банка».
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Александр Климов