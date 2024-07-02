Российский подросток поджег батарейный шкаф ради 50 тысяч рублей и попался

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Правоохранительные органы задержали 16-летнего подростка, который устроил поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях под Калугой по заданию украинского куратора. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел на перегоне между станциями «Людиново-1» и «Людиново-2». Прибывшие на сообщение о пожаре сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный вскрыл и поджег батарейный шкаф, а также попытался поджечь соседний релейный шкаф, однако не смог его взломать.
Преступником оказался 16-летний местный житель. Юноша признался, что получил сообщение с предложением подзаработать с украинского номера в Telegram. Куратор пообещал заплатить подростку 50 тысяч рублей за совершение преступление, но спустя некоторое время перестал выходить на связь.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему грозит до двадцати лет тюремного заключения.
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Преступником оказался 16-летний местный житель. Юноша признался, что получил сообщение с предложением подзаработать с украинского номера в Telegram. Куратор пообещал заплатить подростку 50 тысяч рублей за совершение преступление, но спустя некоторое время перестал выходить на связь.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему грозит до двадцати лет тюремного заключения.
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Екатерина Коршунова