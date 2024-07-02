В Красноярске два работника сорвались в шахту лифта с седьмого этажа

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Два работника строительной площадки сорвались в шахту лифта с седьмого этажа строящейся поликлиники в Красноярске. Об этом пишет ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел во вторник утром, 2 июля. Мужчины 2005 и 2002 года рождения получили травмы головы и тела, в настоящее время они находятся в реанимации.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В ведомстве отметили, что проводится процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении работ в строящемся здании.
Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса помогли двум мужчинам, упавшим в шахту лифта с высоты третьего этажа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В ведомстве отметили, что проводится процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении работ в строящемся здании.
Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса помогли двум мужчинам, упавшим в шахту лифта с высоты третьего этажа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова