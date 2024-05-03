Житель Иркутской области натравил ротвейлера на полуторагодовалую девочку

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В Тайшете мужчина натравил бойцовскую собаку на полуторогодовалого ребенка. Об этом информирует СУСК РФ по Иркутской области.
35-летняя местная жительница с полуторагодовалой дочерью была в гостях у своего знакомого и распивала с ним алкоголь. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Женщина вывела дочь из дома и вызвала такси.
Однако уехать они не успели, поскольку пьяный хозяин дома спустил с цепи своего ротвейлера и натравил на маленькую девочку, сам же стал избивать женщину. Пострадавшей удалось вырваться самой и спасти дочь, после чего они отправились в больницу.
Девочка госпитализирована с множественными рвано-укушенными ранами лица, шеи. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Во время проведения следственных мероприятий агрессивная собака была ликвидирована.
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Однако уехать они не успели, поскольку пьяный хозяин дома спустил с цепи своего ротвейлера и натравил на маленькую девочку, сам же стал избивать женщину. Пострадавшей удалось вырваться самой и спасти дочь, после чего они отправились в больницу.
Девочка госпитализирована с множественными рвано-укушенными ранами лица, шеи. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Во время проведения следственных мероприятий агрессивная собака была ликвидирована.
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Екатерина Коршунова