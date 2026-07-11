Российское горное село затопило проливными дождями

11 июля 2026, 14:22

Горное село Кын в Прикамье затопило проливными дождями

Фото: istockphoto/Julia_Sudnitskaya

В горном районе Пермского края село Кын частично ушло под воду из-за проливных дождей. В результате паводка вышли из берегов четыре местные реки — Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка, проинформировал в Макс губернатор Дмитрий Махонин.