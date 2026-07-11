Российское горное село затопило проливными дождями
В горном районе Пермского края село Кын частично ушло под воду из-за проливных дождей. В результате паводка вышли из берегов четыре местные реки — Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка, проинформировал в Макс губернатор Дмитрий Махонин.
В зоне подтопления оказались приусадебные участки, а также семь жилых домов. Стихия повредила три моста в населённом пункте. Для безопасности местных жителей энергетики временно отключили электроснабжение — свет обещают восстановить после спада воды.
На месте работают 80 спасателей и 30 единиц техники, включая погрузчики и самосвалы. В селе готовят пункты временного размещения для людей, чьи дома пострадали больше всего.
Жители надеются на скорое улучшение погоды, однако синоптики прогнозируют сохранение сильных дождей в ближайшие несколько дней. МЧС предупредило о новых паводках 12 и 13 июля.
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