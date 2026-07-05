В Петербурге из-за мощного ливня подтопило улицы на севере города
В северных районах Петербурга из-за сильного дождя оказались подтоплены несколько улиц. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно материалу, за час на севере города выпало около 15 миллиметров осадков, при этом интенсивность достигала почти 12 миллиметров за 20 минут при норме 7,2 миллиметра. Пользователи в соцсетях публикуют видео с проспекта Энгельса и других улиц, где видны лужи и затруднённое движение.
Водоканал Санкт-Петербурга сообщил, что система ливневой канализации работает в штатном режиме — ее уже подготовили к приёму подобных стоков. Однако из-за превышения расчётных объёмов вода временно скапливается на проезжей части. Отмечается, что в ближайшее время вода уйдёт в коллекторы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Челябинске группа мужчин устроила перестрелку из сигнальных пистолетов прямо у подъезда жилого дома на 2-й Эльтонской улице. Очевидцы сняли происходящее на видео. После завершения стрельбы участники конфликта не успокоились и сошлись в рукопашной.
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