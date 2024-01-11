Российского боксера призера Олимпиады арестовали за вымогательство в Сыктывкаре

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Суд в Сыктывкаре арестовал российского боксера, завоевавшего бронзовую медаль на Олимпийских играх в 2016 году, Владимира Никитина за вымогательство 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.
«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никитина О.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «г» ч.2 ст.163 УК РФ», - говорится в сообщении суда.
Уточняется, что Никитин будет находиться под стражей до 23 февраля за то, что вымогал крупную сумму денег под угрозой насилия. Других подробностей дела не приводится. При этом уточняется, что уголовным делом спортсмена занимается МВД по Республике Коми.
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