Российского стримера увезли в военкомат после штрафа за дискредитацию армии

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В Анапе оштрафовали стримера Александра Кушнина за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ) и отправили в военкомат, пишет «Блокнот».
Суд в Анапе признал Кушнина виновным по обвинению в дискредитации ВС РФ и наложил на него штраф в размере 30 тысяч рублей. Причиной послужило то, что во время прямой трансляции он оскорблял Российскую армию. Отмечается, что стример полностью признал свою вину и выразил желание стать участником спецоперации на Украине.
Вскоре после этого Кушнина доставили в военкомат. Сообщается, что в ближайшее время он пройдет медицинскую комиссию для подтверждения годности к военной службе.
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