Российского туриста нашли мертвым в номере отеля в Аланье

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Российский отдыхающий Сергей К. был найден мертвым в отеле города Аланья, Турция.
Об этом сообщил местный портал BirGun. Персонал отеля обратил внимание на то, что мужчина долгое время не покидал свой номер, что вызвало беспокойство.
Сотрудники отеля взломали дверь его номера и обнаружили его мертвым. Затем они немедленно вызвали экстренные службы. Точная причина смерти пока не установлена. Тело мужчины направлено в морг Института судебной медицины в Антальи.
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