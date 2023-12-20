В Колумбии турист отправился на вечеринку и умер

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Турист из США сходил на вечеринку в городе Медельин, Колумбия. После чего его нашли без признаков жизни в номере отеля на следующий день.
Daily Mail пишет, что 32-летний Филип Маллинз отдыхал в колумбийском городе с друзьями. Утром в субботу он не пришёл на назначенную экскурсию. Друзья начали волноваться. Они отправились в отель Маллинза и попросили администрацию открыть дверь номера. Мужчина был обнаружен мертвым в номере.
Медики выяснили, что в организме туриста нашли галлюциногенные вещества. Полиция выяснит, могла ли передозировка стать причиной произошедшего.
Ранее сообщалось, что гендиректор строительной компании и его заместитель по строительству погибли из-за железобетонных блоков, которые обрушились на бытовку в Москве.
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Медики выяснили, что в организме туриста нашли галлюциногенные вещества. Полиция выяснит, могла ли передозировка стать причиной произошедшего.
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Мария Фирсова