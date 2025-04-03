Российской журналистке, просившей Путина о помиловании, отказали в УДО

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Журналистке Александре Баязитовой, просившей президента России Владимира Путина о помиловании, отказали в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, что Баязитова отбывает наказание в колонии общего режима по статье о вымогательстве. Журналистка не признала свою вину и настаивала на том, что дело было сфабриковано.
В октябре прошлого года она написала ходатайство о помиловании Владимиру Путину. В письме Баязитова также указала на то, что в исправительной колонии во Владимирской области на неё нет форменной одежды. Она опасалась, что из-за этого ей могут отказать в УДО.
В результате, решением суда ей всё же было отказано в освобождении.
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В октябре прошлого года она написала ходатайство о помиловании Владимиру Путину. В письме Баязитова также указала на то, что в исправительной колонии во Владимирской области на неё нет форменной одежды. Она опасалась, что из-за этого ей могут отказать в УДО.
В результате, решением суда ей всё же было отказано в освобождении.
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Анастасия Чинкова