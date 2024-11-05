Получившая срок журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве

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Журналистка Александра Баязитова, получившая 5 лет лишения свободы за вымогательство, обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве, информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Источник агентства отметил, что Баязитова подала заявление, в котором утверждает, что адвокат, представлявший её интересы, не выполнил своих обязательств по договору. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Баязитову и медиатехнолога Архарову к 5 и 4,5 годам колонии соответственно за вымогательство денег в обмен на «блокировку» негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.
Ушаков сам еще в 2019 году подал иск в Дорогомиловский суд Москвы к поисковым системам Google и «Яндекс», требуя прекратить выдачу ссылок с этой информацией, но суд отклонил его запрос.
Адвокат Елена Федулова неоднократно утверждала в суде, что установка «блока» является обычным договором на оказание услуг в рамках гражданско-правовых отношений. Мосгорсуд подтвердил приговор в конце августа, после чего Баязитову перевели в колонию во Владимирской области.
Была задержана преступная группа, вымогающая деньги у участника СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Баязитову и медиатехнолога Архарову к 5 и 4,5 годам колонии соответственно за вымогательство денег в обмен на «блокировку» негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.
Ушаков сам еще в 2019 году подал иск в Дорогомиловский суд Москвы к поисковым системам Google и «Яндекс», требуя прекратить выдачу ссылок с этой информацией, но суд отклонил его запрос.
Адвокат Елена Федулова неоднократно утверждала в суде, что установка «блока» является обычным договором на оказание услуг в рамках гражданско-правовых отношений. Мосгорсуд подтвердил приговор в конце августа, после чего Баязитову перевели в колонию во Владимирской области.
Была задержана преступная группа, вымогающая деньги у участника СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова