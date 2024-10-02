Журналистка Баязитова попросила Путина о помиловании

Фото: istock/OlFedv
Осужденная за вымогательство журналистка Александра Баязитова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о помиловании.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Баязитова написала письмо своей сестре из исправительной колонии №1 во Владимирской области, где сообщила о своём прошении.
Журналистка была этапирована в ИК-1 после недели в СИЗО-1 во Владимире. В письме она также выразила недовольство тем, что не смогла получить форменную одежду в колонии, что, по её словам, может повлиять на её условно-досрочное освобождение из-за возможного нарушения режима.
Ранее, в декабре 2023 года, Владимир Путин допустил возможность амнистии для осужденных женщин. Этот вопрос поднимался членом СПЧ Евой Меркачевой на встрече с президентом, где был приведен в пример случай Баязитовой.
27 ноября 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил Александру Баязитову и её соучастницу Ольгу Архарову к пяти годам лишения свободы и 4,5 годам колонии общего режима соответственно. Они были признаны виновными в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера Промсвязьбанка, угрожая разместить в сети негативную информацию о нескольких лицах.
Читайте также:
Экс-министр ЛНР найден мертвым в Подмосковье
Готовили нападение на школьников: ФСБ показала видео допроса проукраинских радикалов
В Подмосковье девочка на полной скорости выпрыгнула из машины похитителя
Журналистка была этапирована в ИК-1 после недели в СИЗО-1 во Владимире. В письме она также выразила недовольство тем, что не смогла получить форменную одежду в колонии, что, по её словам, может повлиять на её условно-досрочное освобождение из-за возможного нарушения режима.
Ранее, в декабре 2023 года, Владимир Путин допустил возможность амнистии для осужденных женщин. Этот вопрос поднимался членом СПЧ Евой Меркачевой на встрече с президентом, где был приведен в пример случай Баязитовой.
27 ноября 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил Александру Баязитову и её соучастницу Ольгу Архарову к пяти годам лишения свободы и 4,5 годам колонии общего режима соответственно. Они были признаны виновными в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера Промсвязьбанка, угрожая разместить в сети негативную информацию о нескольких лицах.
Читайте также:
Экс-министр ЛНР найден мертвым в Подмосковье
Готовили нападение на школьников: ФСБ показала видео допроса проукраинских радикалов
В Подмосковье девочка на полной скорости выпрыгнула из машины похитителя
Елена Перлова