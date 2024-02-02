Российскую семиклассницу жестоко избили в школьном туалете, а штраф получила ее мать

Фото: istock / chameleonseye
В туалете школы №3 города Шумиха Курганской области девочка избила одноклассницу из-за скандала в социальной сети. О происшествии сообщает Телеграм-канал Ural Mash.
Издание опубликовало видео, на котором школьница бьет сверстницу по голове, потом хватает ее за волосы и продолжает бить уже коленом. После ударов девочка сползает на пол и начинает плакать. Обидчица не планирует останавливаться, просит ее встать и продолжает избиение.
Мать пострадавшей девочки рассказала, что обращалась в подразделение по делам несовершеннолетних, но вместо поддержи ее попытались оштрафовать за «неисполнение родительских обязанностей». По словам матери, инспектор ПДН сказала, что она «ни на чьей стороне и тут все виноваты».
Известно, что обидчицу недавно сняли с учета в подразделении по делам несовершеннолетних. Она извинилась перед пострадавшей в кабинете директора, но через неделю продолжила издевательства.
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«Отделом образования Администрации Шумихинского округа совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, сотрудниками МО МВД России «Шумихинский» и Прокуратуры района проводится проверка по данному факту», — ответил официальный аккаунт администрации города в сообществе «Реальная Шумиха» во «Вконтакте».
Известно, что обидчицу недавно сняли с учета в подразделении по делам несовершеннолетних. Она извинилась перед пострадавшей в кабинете директора, но через неделю продолжила издевательства.
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Алина Юрчак