Россия может претендовать на экстрадицию убийцы двух россиянок в Турции

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Юрист Адвокатской палаты Москвы Олег Пантюшов прокомментировал дело об убийстве двух россиянок в Турции. По его словам, если иностранец совершил преступление против граждан РФ за рубежом, российская сторона имеет право требовать его выдачи. Об этом пишут «Известия».
«Согласно российскому уголовному законодательству, наказание за убийство двух и более лиц предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — цитирует издание слова специалиста.
Напоминаем, что 28 ноября турецкие полицейские обнаружили тела модели Ирины Двизовой и её дочери-подростка с огнестрельными ранениями. Родственники убитых подозревают в совершении преступления бывшего мужа модели Андрея Кушлевича.
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Диана Аванесян