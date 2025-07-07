Россиян пытались массово склонить к госизмене через псевдопатриотические фотоконкурсы

Жителей Сибири пытались склонить к госизмене через фейковые фотоконкурсы
Фото: iStock/ArisSu

Жителей Сибири пытались массово склонить к государственной измене, приглашая участвовать в фейковых псевдопатриотических конкурсах. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Новосибирской области.



Отмечается, что речь идёт о некоем фотоконкурсе, участников которого просили фотографировать стратегически важные объекты – железнодорожные переезды, промышленные предприятия, мосты и переправы. За отправленные на снимки организаторы обещали денежное вознаграждение.

Позднее выяснилось, что проекты фейковые, а организаторы таким способом пытались добыть сведения об инфраструктуре Новосибирской области.

Анастасия Чинкова

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