Россиян пытались массово склонить к госизмене через псевдопатриотические фотоконкурсы
Жителей Сибири пытались массово склонить к государственной измене, приглашая участвовать в фейковых псевдопатриотических конкурсах. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Новосибирской области.
Отмечается, что речь идёт о некоем фотоконкурсе, участников которого просили фотографировать стратегически важные объекты – железнодорожные переезды, промышленные предприятия, мосты и переправы. За отправленные на снимки организаторы обещали денежное вознаграждение.
Позднее выяснилось, что проекты фейковые, а организаторы таким способом пытались добыть сведения об инфраструктуре Новосибирской области.
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