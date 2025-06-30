ФСБ задержала жителя Приамурья за попытку поджога военкомата

30 июня 2025, 07:32

Фото: freepik/wirestock

В Амурской области задержан местный житель, который пытался поджечь здание военного комиссариата с целью воспрепятствования отправке военнослужащих в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает управление ФСБ по Амурской области.





По данным ведомства, задержанный был активным участником проукраинского канала в мессенджере «Telegram». Оперативные мероприятия проводились сотрудниками УФСБ по Амурской области совместно с УФСБ по Восточному военному округу и Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Амурской области.





«В результате проведенных операций, житель региона был задержан при попытке поджога здания военного комиссариата. Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ», — говорится в официальном сообщении.