Россиян предупредили о мошенничестве в онлайн-играх

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Эксперт управления противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Римма Стрелкова заявила, что мошенники орудуют на просторах Сети и выманивают у граждан деньги с помощью, в том числе, игр.
«Мошенники предлагают всего лишь купить некий виртуальный предмет или персонажа в экономической онлайн-игре и сразу начать получать доход. В таких играх часто предлагают заработать на реферальной программе – приведи друга, получи дополнительный доход», — отметила в беседе с Газета.ру специалист.
В конечном счёте для того, чтобы вывести средства с гражданина потребуют оплатить налог и проценты менеджеру и самой игре. В результате денег человек так и не получает.
Ранее сообщалось, что мошенники нашли способ доступа в личный кабинет россиян на Госуслугах. Так, злоумышленники начали присылать push-уведомления россиянам о якобы необходимости подтвердить паспортные данные для доступа в личный кабинет.
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