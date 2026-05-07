Россиян взяли в заложники в Грузии, захватчика уже задержали

07 мая 2026, 12:05

Россиян захватил в заложники в Грузии 33-летний мужчина

В Грузии полиция задержала 33-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в захвате заложников из числа граждан России. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, преступление совершалось в марте этого года.





Злоумышленник вместе с сообщниками обманным путем проник в квартиру, где находились россияне. Угрожая убийством и используя холодное оружие, нападавшие незаконно удерживали людей, похитили у них деньги и дорогую технику, а также избили потерпевших.



Впоследствии заложников удалось освободить. Установили, что в нападении участвовали семь человек. Подозреваемого задержали в городе Гори, остальные соучастники разыскиваются.



Уголовные дела возбудили по статьям «Захват заложника», «Разбой» и «Посягательство на компьютерные данные с целью получения финансовой выгоды». Максимальное наказание — до 14 лет лишения свободы.



