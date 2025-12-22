Компания мужчин взяла семью в заложники, ограбила и изнасиловала в поле
В Индии осудят пятерых мужчин, которые девять лет назад совершили несколько преступлений в отношении незнакомой им семьи. Об этом сообщило издание Bhaskar English.
Все случилось в 2016 году в штате Уттар-Прадеш. На семью из пяти человек, включая мать и несовершеннолетнюю дочь, напали на трассе. Шестеро преступников взяли их в заложники, оттащили женщину и девушку в поле и изнасиловали. Затем мужчины ограбили жертв, забрав их деньги и украшения, и скрылись.
Расследование длилось несколько лет. Один из подозреваемых скончался от болезни до суда, из-за чего виновными признали лишь пятерых. Вскоре им вынесут приговор.
