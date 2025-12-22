Достижения.рф

Компания мужчин взяла семью в заложники, ограбила и изнасиловала в поле

В Индии осудят пятерых мужчин, которые ограбили и изнасиловали семью в 2016 году
Фото: iStock/Rawf8

В Индии осудят пятерых мужчин, которые девять лет назад совершили несколько преступлений в отношении незнакомой им семьи. Об этом сообщило издание Bhaskar English.



Все случилось в 2016 году в штате Уттар-Прадеш. На семью из пяти человек, включая мать и несовершеннолетнюю дочь, напали на трассе. Шестеро преступников взяли их в заложники, оттащили женщину и девушку в поле и изнасиловали. Затем мужчины ограбили жертв, забрав их деньги и украшения, и скрылись.

Расследование длилось несколько лет. Один из подозреваемых скончался от болезни до суда, из-за чего виновными признали лишь пятерых. Вскоре им вынесут приговор.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0