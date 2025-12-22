Компания мужчин взяла семью в заложники, ограбила и изнасиловала в поле

22 декабря 2025, 14:26

В Индии осудят пятерых мужчин, которые ограбили и изнасиловали семью в 2016 году

Фото: iStock/Rawf8

В Индии осудят пятерых мужчин, которые девять лет назад совершили несколько преступлений в отношении незнакомой им семьи. Об этом сообщило издание Bhaskar English.