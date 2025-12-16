В элитной школе Подмосковья подросток устроил резню и взял ребёнка в заложники
В Подмосковье подросток напал на школу и взял в заложники ученика. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Чрезвычайное происшествие произошло в посёлке Горки-2 Одинцовского городского округа. Злоумышленник в балаклаве проник в здание Успенской школы, вывел из строя охранника, после чего атаковал учащихся с ножом.
В результате инцидента один ребёнок погиб. Раны получили охранник и ещё двое учеников. После нападения подросток взял в заложники как минимум одного школьника. На текущий момент он забаррикадировался вместе с ребёнком в одном из кабинетов. Помимо ножа, у нападавшего при себе находился перцовый баллончик.
Читайте также: