В элитной школе Подмосковья подросток устроил резню и взял ребёнка в заложники

Подросток напал на школу в Подмосковье, есть погибший и заложник
Фото: Istock/Jub Job

В Подмосковье подросток напал на школу и взял в заложники ученика. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



Чрезвычайное происшествие произошло в посёлке Горки-2 Одинцовского городского округа. Злоумышленник в балаклаве проник в здание Успенской школы, вывел из строя охранника, после чего атаковал учащихся с ножом.

В результате инцидента один ребёнок погиб. Раны получили охранник и ещё двое учеников. После нападения подросток взял в заложники как минимум одного школьника. На текущий момент он забаррикадировался вместе с ребёнком в одном из кабинетов. Помимо ножа, у нападавшего при себе находился перцовый баллончик.

Ольга Щелокова

