Россиянин избил школьников из-за шумной игры в футбол

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Во Всеволжском районе Ленинградской области мужчина избил двух школьников из-за шумной игры в футбол. Об этом информирует 78.ru.
Отмечается, что одиннадцатилетний мальчик вместе с другом отправился на прогулку. Мужчине не понравилось, что дети затеяли игру с мячом возле его дома.
Он бежал на улицу, схватил одного из детей и повалил на землю. Школьники закричали. По словам мамы одного из пострадавших, россиянин напал и на нее: схватил за волосы и ударил.
Свой поступок мужчина пояснил тем, что хочет спать, а ребята мешали ему своей шумной игрой. Женщина обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Он бежал на улицу, схватил одного из детей и повалил на землю. Школьники закричали. По словам мамы одного из пострадавших, россиянин напал и на нее: схватил за волосы и ударил.
Свой поступок мужчина пояснил тем, что хочет спать, а ребята мешали ему своей шумной игрой. Женщина обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Екатерина Коршунова