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Подросток получил ранения ножом, защищая женщину от нападения

360.ru: пьяный мужчина ранил ножом подростка, заступившегося за женщину
11 июля 2024, 13:16
Фото: IStock/zoka74

Фото: IStock/zoka74

В Санкт-Петербурге мужчина ударил ножом подростка, сейчас он госпитализирован в больницу со средней степенью вреда здоровью. Об этом сообщает Телеграм-канал 360.ru.


По информации источника, мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал преследовать женщину и приставать к ней. Это увидел 17-летний проходивший мимо парень. Он решил отвлечь на себя мужчину, пока женщина звонила в полицию. В этот момент мужчина достал из кармана нож и ударил подростка, после чего стал гулять поблизости.

Подъехавшие сотрудники полиции задержали мужчину. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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В Подмосковье трое мужчин вынесли из магазина мангал, шашлык и алкоголь
Трое мужчин украли из магазина шашлык и отправились в парк «Сосновый бор»
11 июля 2024, 13:28

Фото: iStock/Oksana Starostina

Полуголый мужчина с приятелями вынесли из подмосковного сетевого магазина корзину с шашлыками, мангалом и алкоголем. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ Росгвардии по Московской области.
На кадрах, опубликованных Росгвардией, видно, как полуголый мужчина набирал в продуктовую корзину алкогольные напитки, в то же время двое других злоумышленников упаковывали в рюкзак мясо для шашлыка. Примечательно, что никто из них оплачивать продукты не собирался.




Сотрудники правоохранительных органов находились на маршруте патрулирования, когда получили информацию о том, что в парке «Сосновый бор» находятся подозреваемые в краже товаров из магазина. Уточняется, что мужчин задержали.

Один из преступников пытался бежать и повредил руку. Ранее судимый 26-летний житель города Озеры был доставлен в медучреждение.

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На месте сбитого беспилотника в Ступино работают экстренные службы
Мужальских: в результате падения беспилотника пострадавших нет
11 июля 2024, 12:54

Фото: IStock/vadimrysev

Специалисты экстренных служб работают на месте падения беспилотника в подмосковном Ступино, сообщил глава городского округа Сергей Мужальских в своем Телеграм-канале.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Ступинском округе города силами ПВО был сбит беспилотник. Как уточняет Мужальских, пострадавших в результате нападения нет, инфраструктура не разрушена.

9 июля произошла очередная массированная атака беспилотников. Над территорией Ростовской области был сбит 21 БПЛА, поясняют в Минобороны РФ.

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Мальчик получил страшные ожоги, упав с моста на электропровода в Смоленской области
SHOT: Мальчик получил ожоги, упав с моста на электропровода в Смоленской области
11 июля 2024, 11:17

Фото: iStock/maxim4e4ek

Семилетний мальчик получил ожоги внутренних органов, упав с моста на электропровода в Смоленской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, мальчик в компании друзей играл на улице. Они прошлись до автомобильного моста, под которым находятся железнодорожные пути. В какой-то момент один из друзей уронил кроссовок на вагон, стоявший под мостом. Мальчик полез за обувью, однако потерял равновесие и упал на электропровода.

Пострадавшего доставили в местную больницу с электроожогом головы и тела, 70% ожога дыхательных путей, шоком 3-й степени и закрытой черепно-мозговая травма. После мальчика удалось транспортировать на лечение в Москву в больницу имени Сперанского.

По словам мамы ребенка, ему предстоит операция по пересадке кожи.

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В Туле мигрант получил год колонии за взятку полицейскому
11 июля 2024, 11:16

Фото: istockphoto / sasun bughdaryan

В Туле гражданин Таджикистана попытался дать взятку полицейскому, чтобы его жена могла остаться в России.
В Туле суд вынес приговор мигранту, который пытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщила прокуратура Тульской области.

«25 апреля 2024 года 34-летний гражданин Таджикистана хотел помочь своей жене избежать административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Он предложил полицейскому 27,5 тысячи рублей за то, чтобы тот не привлекал женщину к ответственности. Однако полицейский отказался от взятки и сообщил о случившемся своему руководству», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в колонии общего режима.

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На Байконуре задержали проникших на территорию космодрома иностранцев
11 июля 2024, 10:58

Фото: istockphoto / BrianAJackson

На космодроме Байконур задержали трёх европейцев, которые незаконно проникли на его территорию.
Во вторник иностранцы проникли на монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур. Их заметили сотрудники полиции, которые патрулировали территорию космодрома, сообщили в SHOT.

«Задержанными оказались гражданин Нидерландов Мартин Н.В., 25 лет, гражданин Бельгии Холбен Л.Д., 26 лет, и гражданин Нидерландов Оомс С.Н., 29 лет. Они не имели отношения к космодрому и не предоставили документы, дающие право находиться на его территории. Полиция выясняет, как, откуда и с какой целью европейцы попали на космодром. Также проверяется их возможная причастность к шпионажу», — говорится в материале.

Пока им грозит только административный арест на пять суток за самовольное проникновение на охраняемый объект.

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#иностранцы
#документы
#отношения
#сотрудники
#право
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В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти 54 слитка золота
В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти из России 54 слитка золота
11 июля 2024, 10:57

Фото: iStock/JONGHO SHIN

Мужчина под одеждой пытался вывезти из России 54 слитка золота и украшения на сумму 142 миллиона рублей. Об этом информирует ЦОС ФСБ.
Отмечается, что общий вес изделий превысил 28 кг. Злоумышленник попытался скрыть груз под одеждой в специально изготовленном корсете.

В ведомстве уточнили, что мужчину остановили на таможне в аэропорту Махачкалы в Дагестане. По факту произошедшего возбуждено дело о контрабанде.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможни в столичном аэропорту «Внуково» задержали гражданина Армении, который пытался вывезти за рубеж золотую цепь весом в 2 килограмма и стоимостью в 9 миллионов рублей.

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#мужчина
#сотрудники
#уголовное дело
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#дагестан
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На Урале голый мужчина преследовал на машине девятиклассниц и ублажал себя
E1.ru: в Екатеринбурге голый мужчина преследовал двух школьниц и ублажал себя
11 июля 2024, 10:27

Фото: iStock/igoriss

В Екатеринбурге голый мужчина на автомобиле преследовал двух девятиклассниц и ублажал себя. Об этом сообщает портал Е1.ru.
На опубликованных кадрах можно заметить, как мужчина без одежды вышел из припаркованной машины. Он двигался вдоль забора, наблюдая за кем-то. После чего горожанин вернулся к машине и уехал.

Согласно информации портала, девочки, за которыми наблюдал неадекват, направлялись домой. У калитки они заметили, что из остановившегося автомобиля выбрался голый мужчина. Напуганные несовершеннолетние рассказали, что незнакомец при них мастурбировал. В правоохранительные органы школьницы не обращались.

По предварительным данным, некоторое время назад этот же мужчина обнаженным подходил к женщине, которая ночью возвращалась от подруги. Она заявила, что екатеринбуржец протягивал ей какой-то предмет. Она не растерялась и попыталась заговорить с незнакомцем. Тот скрылся.

В настоящее время по факту произошедшего организована проверка.

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#сотрудники
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Полиция задержала двух женщин, укравших у подмосковного пенсионера 2 млн рублей
11 июля 2024, 09:57

Фото: iStock/igoriss

Двух жительниц Брянской области 37 и 45 лет, подозреваемых в краже денег и ценностей у пенсионера из Подольска, задержали полицейские, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«82-летний житель Подольска шёл по улице Веллинга, споткнулся и упал возле подъезда. Это заметила одна из злоумышленниц. Она подошла к пенсионеру, представилась медсестрой и предложила помочь дойти до квартиры. Пенсионер согласился. Вслед за ними в подъезд вошла вторая злоумышленница. В квартире женщины отвлекли пенсионера и украли деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские отследили маршрут подозреваемых и задержали обеих на вокзале «Саларьево» в Москве. В ходе обыска у них изъяли ювелирные изделия. Выяснилось, что одна из задержанных ранее уже была судима за мошенничество и воровство.

Против женщин завели уголовное дело по статье «Кража».

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#полиция
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Боец СВО заставил 13-летнюю девочку присылать ему нюдсы и получил условный срок
11 июля 2024, 09:56

Фото: iStock/Michał Chodyra

Суд в республике Адыгея приговорил к условному сроку участника СВО, который вел интимную переписку с 13-летней школьницей. Об этом пишет «Газета.Ru».
Военный Магамет Датхужев познакомился с девочкой в сентябре прошлого года. Он подвез ей до дома и обменялся с ней номерами телефонов. В интернете военный общался с ней на интимные темы и просил ее присылать фотографии в нижнем белье. Одноклассники потерпевшей нашли у нее в телефоне переписку и рассказали классному руководителю. Позже о слушившемся узнала мама школьницы. Она написала заявление в полицию.

По словам девочки, Магамет Датхужев знал, что она учится в школе. Однако сколько ей было лет он не знал. На его предложение подвезти её она согласилась, потому что должна была быть дома в 10 вечера. Когда она вышла из машины, Датхужев обнял ее и погладил по задней поверхности бедра. Спустя месяц школьница прекратила общение с ним из-за пошлых сообщений.

Магамет Датхужев вину не признал. Военный отметил, что потерпевшая была выше ростом, чем он, а также выглядела старше своего возраста. Из-за этого он думал, что она достигла 14 лет.

При вынесении приговора суд назначил ему условный срок. Были приняты во внимание все внешние данные. Боец признал свою вину только лишь в оставлении воинской части. Его освободили в зале суда.

Ранее сообщалось, что семилетнего мальчика, исчезнувшего в шлюзе водохранилища Белорецка в Башкирии, ищут спасатели. Предварительно известно, что ребенок проводил время с друзьями, а затем приблизился к шлюзу. Вскоре дети увидели, что мальчика засосало. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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