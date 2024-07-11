Подросток получил ранения ножом, защищая женщину от нападения

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В Санкт-Петербурге мужчина ударил ножом подростка, сейчас он госпитализирован в больницу со средней степенью вреда здоровью. Об этом сообщает Телеграм-канал 360.ru.
По информации источника, мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал преследовать женщину и приставать к ней. Это увидел 17-летний проходивший мимо парень. Он решил отвлечь на себя мужчину, пока женщина звонила в полицию. В этот момент мужчина достал из кармана нож и ударил подростка, после чего стал гулять поблизости.
Подъехавшие сотрудники полиции задержали мужчину. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
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Олег Дикий