Мальчик получил страшные ожоги, упав с моста на электропровода в Смоленской области

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Семилетний мальчик получил ожоги внутренних органов, упав с моста на электропровода в Смоленской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, мальчик в компании друзей играл на улице. Они прошлись до автомобильного моста, под которым находятся железнодорожные пути. В какой-то момент один из друзей уронил кроссовок на вагон, стоявший под мостом. Мальчик полез за обувью, однако потерял равновесие и упал на электропровода.
Пострадавшего доставили в местную больницу с электроожогом головы и тела, 70% ожога дыхательных путей, шоком 3-й степени и закрытой черепно-мозговая травма. После мальчика удалось транспортировать на лечение в Москву в больницу имени Сперанского.
По словам мамы ребенка, ему предстоит операция по пересадке кожи.
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Пострадавшего доставили в местную больницу с электроожогом головы и тела, 70% ожога дыхательных путей, шоком 3-й степени и закрытой черепно-мозговая травма. После мальчика удалось транспортировать на лечение в Москву в больницу имени Сперанского.
По словам мамы ребенка, ему предстоит операция по пересадке кожи.
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Екатерина Коршунова