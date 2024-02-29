Россиянин на автомобиле протаранил группу школьников и попал на видео

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Автомобиль влетел в группу школьников в Хакасии, два несовершеннолетних получили серьезные травмы. Видеозапись с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Shot».
Один из подростков доставлен в больницу с переломом позвоночника, у второго сломаны руки. По предварительной информации, водитель автомобиля был трезв, и практически не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Предполагается, что мужчина не справился с управлением.
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