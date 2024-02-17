На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками погибли три человека

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Три человека погибли, а еще трое получили ранения в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Кировском районе Ставропольского края. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.
По информации ведомства, авария произошла в пятницу около 21:00 мск на 48-м километре автодороги Георгиевск — Новопавловск.
Отмечается, что за рулем ВАЗ-21124 находился 26-летний житель КБР, который три дня назад был привлечен к административной ответственности за управление в состоянии опьянения. Автомобилем «Лада Гранта» управлял 34-летний житель Кировского района, не являющийся злостным нарушителем ПДД.
«В настоящее время проводится проверка по факту аварии, определяется степень ответственности участников, назначены экспертизы», — заключили в ведомстве.
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«По пока неустановленным причинам произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-21124 и „Лада Гранта“, двигавшихся навстречу друг другу. Три пассажира „двенадцатой“, жители КБР, погибли от полученных травм на месте происшествия. Оба водителя и пассажир „Гранты“ были госпитализированы с серьезными травмами», — сообщает ведомство в Telegram-канале.
«В настоящее время проводится проверка по факту аварии, определяется степень ответственности участников, назначены экспертизы», — заключили в ведомстве.
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Артем Кузьмин