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Пьяный полковник Росгвардии стал виновником массового ДТП в Пятигорске

Полковник Росгвардии стал виновником массового ДТП в Пятигорске
16 февраля 2024, 17:46
Фото: iStock/eugenesergeev

Фото: iStock/eugenesergeev

В Пятигорске полковник Росгвардии Степанов, находящийся в алкогольном опьянении, спровоцировал массовое ДТП, пострадали несколько человек. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, начальник одного из отделов войск нацгвардии по Северо-Кавказскому округу Степанов ехал домой со службы на свое м автомобиле. На улице Ермолова он не смог справиться с управлением авто и на большой скорости въехал во внедорожник, который от удара вылетел на полосу встречного движения и врезался в легковую машину.

В ДТП пострадало несколько человек. Виновника аварии направили на освидетельствование, где в крови у него обнаружили 0,67 промилле алкоголя, что указывает на легкое опьянение Степанова.


Ранее также сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье столкнулись два рейсовых автобуса. Пострадали три человека.

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#дтп
#аварии
#авто
#человек
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IT-специалист Егоров: Более 2 млн руб мошенники украли у россиян на 14 февраля
16 февраля 2024, 17:49

Фото: istockphoto.com/napong rattanaraktiya

Ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании по кибербезопасности Евгений Егоров заявил, что у россиян в период с 12 по 14 февраля ко Дню всех влюблённых мошенники украли 2,3 млн рублей.
Он отметил, что злоумышленники пользовались схемой «фейковых свиданий», когда под видом привлекательной девушки знакомятся в соцсетях или на сервисах знакомств, а перед «встречей» скидывают фейковый сайт, где просят что-либо оплатить.

«Праздники 14 февраля, 23 февраля и 8 Марта — это повод для киберпреступников заработать на человеческих слабостях. Чтобы не стать жертвой в интернете, нельзя оплачивать покупки на незнакомых сайтах, переходить по ссылкам, которые присылают неизвестные, нужно приобретать билеты самостоятельно и только на проверенных ресурсах», — рассказал в беседе с Газета.ру Егоров.

Также эксперт рекомендовал тщательно доменные имена ресурсов.

Ранее заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что россияне ежедневно получают до 15 миллионов звонков от мошенников.

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#покупки
#мошенники
#праздники
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На улице в Новосибирске нашли младенца, завёрнутого в полиэтиленовый пакет
16 февраля 2024, 17:26

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Новосибирске нашли младенца, выброшенного на улицу в полиэтиленовом пакете, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Шокирующая находка была сделана 16 февраля во дворе одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе города. Новорождённого ребёнка обнаружили выброшенным на мороз в полиэтиленовом пакете.

Отмечается, что ребёнка доставили в больницу. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сообщили в ведомстве.
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#новорождённые
#следственный комитет
#убийство
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В результате украинского обстрела студент БелГУ скончался в больнице
16 февраля 2024, 17:13

Фото: iStock/Soumen Hazra

Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) скончался в больнице после обстрела со стороны ВСУ, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу учебного учреждения.
«В результате полученных травм после вчерашнего обстрела в больнице скончался Дмитрий Проценко, он обучался на заочном отделении института на направлении «Теология», — сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что погибший пытался добежать до укрытия, однако, не успел этого сделать и поучил ранения в голову. Студент скончался в реанимации.

Напомним, днём 15 февраля Вооружённые силы Украины обстреляли Белгород при помощи реактивных снарядов, выпущенных из РСЗО «Вампир». Над городом было сбито 14 ракет.

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#белгород
#смерть
#всу
#обстрел
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В Шатуре спасатели предотвратили взрыв горящей машины с газовым двигателем
16 февраля 2024, 17:02

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Автомобиль марки «ГАЗель» загорелся в посёлке Шатурторф городского округа Шатура, огонь потушили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о пожаре поступило в службу экстренных вызовов «Система-112» от водителя машины. Он рассказал, в возгорание произошло под капотом его машины, оснащённой газовым двигателем. Он также сообщил, что автомобиль припаркован у магазина.

«Прибывшие спасатели обнаружили, что огонь уже охватил кабину и передние колёса автомобиля. Возникла угроза взрыва газового оборудования. Пожарные сбили пламя с кабины, но газ в баллонах всё ещё мог взорваться, тогда они подлезли под раму грузовика и перекрыли краны подачи газа. А после полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.

Благодаря действиям пожарных взрыва баллонов удалось избежать, в результате происшествия никто не пострадал.

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#шатура
#пожар
#спасатели
#происшествие
#автомобиль
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Спасатели нашли мужчину, потерявшегося в лесу Орехово-Зуевского округа
16 февраля 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужчине, который заблудился в Парковском лесу Орехово-Зуевского городского округа, помогли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В службу спасения «Система-112» обратился сам пострадавший. Он рассказал, что каждый день ходит в Парковский лес, чтобы кормить там бездомную собаку, но сейчас не может найти дорогу домой из-за сильного снегопада», — говорится в сообщении.
Спасатели немедленно выехали на место. Заблудившийся мужчина чётко следовал всем их указаниям и сохранял спокойствие, пока спасатели прочёсывали лес. Вскоре они сумели отыскать пострадавшего, вывели его к дороге и передали прибывшим врачам. Скорая помощь увезла мужчину в Орехово-Зуевскую городскую больницу.

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#орехово-зуево
#лес
#спасатели
#происшествие
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Два самолёта едва не столкнулись в небе над Омском
Mash: самолёт Ан-72 едва не столкнулся с Ил-76 в небе над Омском
16 февраля 2024, 15:37

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В небе над Омском едва не столкнулись самолёты Ан-72 и Ил-76. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне вечером. Грузовой борт, следовавший из Караганды, прошёл в опасной близости от тяжёлого военно-транспортного самолёта, выполнявшего тренировочный полёт.

Диспетчеры оперативно отреагировали на детали полёта и скорректировали траектории следования самолётов. В результате, оба судна успешно приземлились на аэродроме.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Шереметьево» также чуть не столкнулись два самолета. Одному пришлось отложить взлёт из-за сокращения интервала эшелонирования с заходящим на посадку другим самолётом.

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#самолёты
#столкновение
#аэродром
#россия
#омская область
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Названа причина смерти Навального*
Причиной смерти Навального* стал оторвавшийся тромб
16 февраля 2024, 14:25

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Причиной смерти Алексея Навального* стал оторвавшийся тромб. Об этом пишет Telegram-канал «112», ссылаясь на данные судмедэкспертов.
По данным судмедэкспертизы, у оппозиционера оторвался тромб.

ФСИН России направили комиссию в колонию «Полярный волк», где скончался Алексей Навальный*. Специалисты должны будут установить обстоятельства смерти оппозиционера.

16 февраля УФСИН ЯНАО сообщило о его смерти.

«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный* А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — прокомментировали случившееся в ведомстве.

В УФСИН отметили, что Навальному* незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Медики пытались реанимировать политика, однако, спасти его не удалось.

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#специалисты
#фсин
#волк
#рф
#навальный
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Навальный* умер в исправительной колонии
16 февраля 2024, 14:25

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Политик Алексей Навальный* скончался в исправительной колонии, об этом сообщает УФСИН ЯНАО.
В августе 2023 года Мосгорсуд вынес политику приговор в виде 19 лет лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества.

В конце 2023 года стало известно, что его перевели в исправительную колонию №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

16 февраля УФСИН ЯНАО сообщило о его смерти.

«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный* А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», — прокомментировали случившееся в ведомстве.

В УФСИН отметили, что Навальному* незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Медики пытались реанимировать политика, однако, спасти его не удалось.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#смерть
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Прокуратура настаивает на увеличении срока заключения Треповой*
Прокуратура обжаловала приговор Дарье Треповой*
16 февраля 2024, 13:57

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Прокуратура подала апелляционное представление на приговор Дарье Треповой, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.
«Прокуратура подала апелляционное представление на приговор, в нем она настаивает на приговоре в виде 28 лет лишения свободы», — процитировали представителя суда в агентстве.

Напомним, 25 января Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей по делу о теракте в петербургском кафе.

2 апреля 2023 года Трепова* пришла в кафе «Патриот», в котором проходила встреча военкора Владлена Татарского. Трепова* вручила ему статуэтку, в которой находилось взрывное устройство. После произошедшего взрыва военкор погиб, ещё 42 человека пострадали.

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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#суд
#теракт
#санкт-петербург
#прокуратура
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