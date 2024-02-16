Пьяный полковник Росгвардии стал виновником массового ДТП в Пятигорске

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В Пятигорске полковник Росгвардии Степанов, находящийся в алкогольном опьянении, спровоцировал массовое ДТП, пострадали несколько человек. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, начальник одного из отделов войск нацгвардии по Северо-Кавказскому округу Степанов ехал домой со службы на свое м автомобиле. На улице Ермолова он не смог справиться с управлением авто и на большой скорости въехал во внедорожник, который от удара вылетел на полосу встречного движения и врезался в легковую машину.
В ДТП пострадало несколько человек. Виновника аварии направили на освидетельствование, где в крови у него обнаружили 0,67 промилле алкоголя, что указывает на легкое опьянение Степанова.
Ранее также сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье столкнулись два рейсовых автобуса. Пострадали три человека.
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В ДТП пострадало несколько человек. Виновника аварии направили на освидетельствование, где в крови у него обнаружили 0,67 промилле алкоголя, что указывает на легкое опьянение Степанова.
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Элина Позднякова