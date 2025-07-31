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Россиянин на почве ревности столкнул пьяного друга с балкона

Житель Астрахани приревновал любовницу к пьяному другу и столкнул его с балкона
Фото: iStock/Diy13

Житель Астрахани приревновал любовницу к пьяному приятелю и столкнул его с балкона. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.



Вечером 29 июля они вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья на почве ревности разгорелась ссора. В какой-то момент 49-летний мужчина набросился на своего оппонента и вытолкнул его из окна девятого этажа. Пострадавший скончался от полученных травм.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Максимальное наказание по ней — 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина воткнула нож в живот возлюбленного из-за ревности.

Лидия Пономарева

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