Россиянин на почве ревности столкнул пьяного друга с балкона

31 июля 2025, 18:33

Житель Астрахани приревновал любовницу к пьяному другу и столкнул его с балкона

Фото: iStock/Diy13

Житель Астрахани приревновал любовницу к пьяному приятелю и столкнул его с балкона. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.