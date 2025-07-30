В Нижнем Новгороде женщина воткнула нож в живот возлюбленного из-за ревности
Жительница Сормовского района Нижнего Новгорода воткнула нож в живот возлюбленного из-за ревности. Об этом сообщает telegram-канал Ni Mash.
Татьяна ждала супруга из командировки. Приезд мужа пара решила отпраздновать семейным ужином. Во время него начался конфликт, в котором женщина приревновала возлюбленного, так как его постоянно нет дома. Мужчина встал со стола и хотел уйти, но жена взяла нож и воткнула тому в живот.
В результате инцидента супруг потерял два литра крови. Татьяну за содеянное приговорили к трем годам условно. О том, сохранились ли отношения у пары после случившегося, не сообщается.
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