Вынесены приговоры виновным в деле сварившегося в кипятке россиянина

31 июля 2025, 18:07

В Нижегородской области вынесли приговор по делу упавшего в кипяток жителя

Фото: iStock/AMilkin

В Нижегородской области суд вынес приговор техническому директору «Теплоэнерго», главному инженеру и мастеру участка по делу местного жителя, упавшего в яму с кипятком. Об этом пресс-служба прокуратуры региона сообщила в беседе с «Лентой.ру».