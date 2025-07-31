Вынесены приговоры виновным в деле сварившегося в кипятке россиянина
В Нижегородской области суд вынес приговор техническому директору «Теплоэнерго», главному инженеру и мастеру участка по делу местного жителя, упавшего в яму с кипятком. Об этом пресс-служба прокуратуры региона сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Фигуранты дела получили наказание в виде принудительных работ на полтора года с удержанием десяти процентов из заработной платы в доход государства. Также им запрещено в течение двух лет заниматься обеспечением эксплуатации тепловых установок и тепловых сетей.
По версии следствия, подсудимые не обеспечили надлежащее состояние трубопровода, что привело к сквозному повреждению и утечке горячей воды. В результате грунт подмыло и в образовавшуюся яму провалился 45-летний мужчина на велосипеде. Он получил серьёзные ожоги, от которых скончался.
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