Разнесло балконы и сорвало провода ЛЭП: на Омск обрушилась мощнейшая буря
В Омске произошла мощнейшая буря. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что на город обрушились дожди со шквалистым ветром. Порывы достигают такой силы, что обрывают провода ЛЭП, в результате чего по улицам летают искры.
Также в некоторых районах Омска с корнем вырываются деревья, придавливая припаркованные автомобили, падают балконы, остановки и срываются листы железа.
Местные паблики пишут, что из-за поваленных деревьев возникают проблемы с движением общественного транспорта. А в одном из районов повреждена газовая труба.
Напомним, что непогода обрушилась и на Петерубрг, где сохраняется угроза сильнейшего за 160 лет наводнения. Судя по кадрам, публикуемым в Сети, вода продолжает затапливать улицы города.
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