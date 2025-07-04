Разнесло балконы и сорвало провода ЛЭП: на Омск обрушилась мощнейшая буря

На Омск обрушились дожди со шквалистым ветром
Фото: iStock/Diane079F

В Омске произошла мощнейшая буря. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Отмечается, что на город обрушились дожди со шквалистым ветром. Порывы достигают такой силы, что обрывают провода ЛЭП, в результате чего по улицам летают искры.

Также в некоторых районах Омска с корнем вырываются деревья, придавливая припаркованные автомобили, падают балконы, остановки и срываются листы железа.

Местные паблики пишут, что из-за поваленных деревьев возникают проблемы с движением общественного транспорта. А в одном из районов повреждена газовая труба.

Напомним, что непогода обрушилась и на Петерубрг, где сохраняется угроза сильнейшего за 160 лет наводнения. Судя по кадрам, публикуемым в Сети, вода продолжает затапливать улицы города.

Анастасия Чинкова

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