«Прыгай»: Россиянин вышел из окна на чужую машину и отправился по делам

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В петербургском Красном Селе мужчина вышел из она на чужую машину и как ни в чем не бывало пошел дальше по делам.
Как сообщает «Фонтанка», инцидент произошел на проспекте Ленина. Мужчина эффектно вышел из дома и оставил после себя огромную вмятину и разбитое стекло на крыше автомобиля. Как писали жители Красного Села в социальных сетях, ему кто-то кричал «прыгай», а когда тот прыгнул, за ним закрылось окно. Кто-то допустил, что так мужчина пытался сбежать от внезапно появившегося мужа своей пассии.
Владелец разбитого седана пытается найти загадочного красносельского «десантника». В полицию, по данным «Фонтанки», владелец пока не обращался.
Ранее в Минздраве Новосибирске сообщали, что чудом спасли мужчину, в голову которого воткнули вилы на 11 сантиметров. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Владелец разбитого седана пытается найти загадочного красносельского «десантника». В полицию, по данным «Фонтанки», владелец пока не обращался.
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Алина Юрчак