Россиянин с 2018 года насиловал дочь и снимал это на видео

Фото: iStock/Giuda90
50-летний житель Восточного Бирюлево более пяти лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь и снимал это на фото и видеокамеру. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, приводит ее слова «Лента.ру».
Следователи установили, что насилие над своей дочерью, не достигшей 14-летнего возраста, мужчина совершал с 2018 по 2024 годы. Акты насилия проходили как в квартире, так и на даче за городом. Девочка рассказала о произошедшем своей подруге, которая обратилась в правоохранительные органы.
Фигуранту уголовного дела вменяют статью «Изнасилование» и «Изготовление порнографических материалов».
В отношении москвича вскоре будет избрана мера пресечения.
Читайте также:
Москвича задержали за изнасилование 12-летней девочки
В Ленобласти мужчину задержали за изнасилование девочки-подростка
В Петербурге арестовали мужчину за изнасилование и убийство девочки в 1999 году
Фигуранту уголовного дела вменяют статью «Изнасилование» и «Изготовление порнографических материалов».
Читайте также:
Москвича задержали за изнасилование 12-летней девочки
В Ленобласти мужчину задержали за изнасилование девочки-подростка
В Петербурге арестовали мужчину за изнасилование и убийство девочки в 1999 году
Анастасия Хохлова