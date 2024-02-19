Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Россиянин с 2018 года насиловал дочь и снимал это на видео

Россиянин с 2018 года насиловал дочь и снимал это на видео

В Москве возбуждено дело против мужчины, который 6 лет насиловал дочь
19 февраля 2024, 11:34
Фото: iStock/Giuda90

Фото: iStock/Giuda90

50-летний житель Восточного Бирюлево более пяти лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь и снимал это на фото и видеокамеру. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, приводит ее слова «Лента.ру».
Следователи установили, что насилие над своей дочерью, не достигшей 14-летнего возраста, мужчина совершал с 2018 по 2024 годы. Акты насилия проходили как в квартире, так и на даче за городом. Девочка рассказала о произошедшем своей подруге, которая обратилась в правоохранительные органы.

Фигуранту уголовного дела вменяют статью «Изнасилование» и «Изготовление порнографических материалов».


В отношении москвича вскоре будет избрана мера пресечения.

Читайте также:

Москвича задержали за изнасилование 12-летней девочки

В Ленобласти мужчину задержали за изнасилование девочки-подростка

В Петербурге арестовали мужчину за изнасилование и убийство девочки в 1999 году
#насилие
#следователи
#мужчина
#девочка
#изнасилование
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Севастополе объявили воздушную тревогу
19 февраля 2024, 11:41

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Власти Севастополя объявили воздушную тревогу, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Развожаев.
Местным жителям рекомендовано укрыться в бомбоубежищах или принять меры безопасности в домах.Движение морского и автомобильного транспорта временно прекращено.

Прежде сообщалось об объявлении воздушной тревоги на территории Украины. Сигналы оповещения сработали в нескольких областях, подконтрольных Киеву. Информации о повреждениях в настоящее время нет. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.

В Брянской области был зафиксирован и уничтожен беспилотник ВСУ, сообщил глава региона Александр Богомаз. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины

В Севастополе объявлена воздушная тревога и перекрыт Крымский мост

«Страна»: В Киеве и Киевской области произошли взрывы, объявлена тревога
#движение
#беспилотник
#взрывы
#тревога
#крымский всу
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники развели экс-начальника главного управления авиации ФСБ Гаврилова
19 февраля 2024, 11:37

Фото: iStock/Diy13

Бывший начальник главного управления авиации ФСБ и Герой России Николай Гаврилов отдал мошенникам полтора миллиона рублей. Об этом сообщает Baza со ссылкой на собственные источники.
Согласно сообщению, 65-летнему генерал-лейтенанту Гаврилову поступил звонок. Неизвестный представился директором ассоциации героев РФ и сообщил, что сбережения Гаврилова находятся под угрозой. Далее звонок переключили якобы на ФСБ и на работников Центробанка.

Мошенникам удалось убедить мужчину снять со своего счета в Сбербанке полтора миллиона рублей и переложить их на «безопасный счет». На это потребовалось четыре дня. 14 февраля Гаврилов осознал, что попался на удочку мошенников и пошел писать заявление в полицию.

Читайте также:

IT-специалист Егоров: Более 2 млн руб мошенники украли у россиян на 14 февраля

Оперную диву Любовь Казарновскую мошенники развели почти на миллион рублей

Мошенники обманули первого советника Ельцина
#мошенники
#фсб
#счёт
#сбережения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме звонков мошенников под видом мобильного оператора
19 февраля 2024, 11:18

Фото: Istockphoto / Tero Vesalainen

Жители Московской области столкнулись с применением новой схемы звонков от мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. Жители Московской области столкнулись с применением новой схемы звонков от мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Злоумышленники под видом сотрудников мобильного оператора сообщают человеку об истечении срока действия его сим-карты. Далее ему предлагают продлить договор дистанционно, просят назвать код из СМС и грозят блокировкой номера, если этого не сделать. Так мошенники пытаются получить данные для входа в личный кабинет абонента», – говорится в сообщении.
После этого злоумышленники смогут настроить переадресацию СМС на свой номер, чтобы перехватывать коды от онлайн-банка и получить доступ к другим сервисам, привязанным к номеру телефона.

Однако у сим-карты нет срока действия, и продлевать его не нужно, напомнили в министерстве.
«Чтобы обезопасить свои персональные данные, не сообщайте их звонящему с неизвестного номера. Не выполняйте действия, о которых он просит. Прервите разговор и уточните информацию в службе поддержки оператора по номеру на его официальном сайте», – предупредили в пресс-службе.
В Мингосуправления Московской области также рекомендовали ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности и отправить её родным.

Читайте также:

В Саратове мошенник обманул свыше 100 человек

Мошенник побил рекорд настойчивости, позвонив абоненту 1145 раз за семь минут

Мошенник выманил у москвички 2,5 млн рублей в ходе романтичной переписки
#подмосковье
#московская область
#мингосуправления мо
#мошенники
#мошенничество
#телефоны
#сим-карты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уничтожен россиянин, готовивший теракт в отношении политика Запорожской области
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении политика Запорожской области
19 февраля 2024, 09:59

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ выявили россиянина, который при поддержке СБУ планировал совершить теракт в отношении политика Запорожской области, применив самодельное взрывное устройство. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«Вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного СБУ и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержанный собирался устранить политика с помощью самодельного взрывного устройства, которое попытался установить на дно автомобиля. Действовал он при поддержке кураторов из СБУ, которые и передали ему СВУ и координировали его действия.

Уточняется, что при задержании Дятленко попытался оказать вооруженное сопротивление, в результате чего был нейтрализован ответным огнем. При этом никто из силовиков не пострадал.

Читайте также:

В Петербурге предотвращен теракт на металлургическом заводе

Жителя Чувашии обвинили в госизмене за намерение устроить теракт

В Рыбинске предотвратили теракт на военном предприятии
#политика
#сбу
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Королёве молодой человек украл у родителей девушки драгоценности на миллион рублей
19 февраля 2024, 09:12

Фото: iStock/PTG PRO

Полиция Королёва задержала 22-летнего приезжего из Нальчика по подозрению в краже ювелирных украшений из дома местных жителей, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, молодой человек неоднократно приходил в гости к своей знакомой и во время визитов крал драгоценности, принадлежащие её родителям. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей», — говорится в сообщении.
Подозреваемого удалось задержать рядом с домом, где он снимал квартиру. Молодой человек рассказал, что украденное он сдавал в ломбард, а вырученные средства тратил на личные нужды. Выяснилось, что в 2023 году молодой человек был осуждён за аналогичное преступление, но тогда он крал у родителей другой своей приятельницы не ювелирные украшения, а деньги.

Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим кражам.

Читайте также:

Kras Mash: Водитель поссорился с женой и поджёг свой автобус прямо на заправке

В Миннесоте убиты двое полицейских и сотрудник службы экстренного реагирования

Сын экс-гендиректора YouTube Сьюзен Войджитски найден мёртвым в Калифорнии
#королёв
#кража
#полиция
#криминал
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Kras Mash: Водитель поссорился с женой и поджёг свой автобус прямо на заправке
19 февраля 2024, 06:31

Фото: iStock/DERO2084

Водитель автобуса после ссоры с женой поджёг его прямо на автозаправочной станции в красноярском Назарово. Об этом сообщает 19 февраля Telegram-канал Kras Mash.
Как утверждают очевидцы, на заправку приехала женщина, которая повздорила с мужем и отняла у него ключи от автобуса. Это сильно разозлило её супруга. Он потребовал у оператора АЗС вызвать ему такси, после чего вернулся в кабину. А через какое-то время из неё повалил дым.

Пожарные быстро потушили огонь, чтобы избежать взрыва. В настоящее время красноярская полиция уже начала проверку по факту инцидента.

Читайте также:

В Одинцове загорелся автобус

В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус

В Петербурге вспыхнул автобус, перевозивший детей-инвалидов
#азс
#поджог
#автобус
#женщины
#водители
#красноярский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Миннесоте убиты двое полицейских и сотрудник службы экстренного реагирования
CBS News: Двое полицейских и сотрудник экстренной службы застрелены в Миннесоте
19 февраля 2024, 05:56

Фото: iStock/IGOR_SVETLICHNYI

Двое полицейских и сотрудник службы экстренного реагирования были застрелены рано утром в воскресенье в американском штате Миннесота после прибытия на звонок о бытовой ссоре в доме с несколькими детьми внутри. Об этом сообщает портал NDTV со ссылкой на заявление властей штата.
Еще один офицер был ранен во время перестрелки и был госпитализирован с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

В воскресенье около 07:50 по Гринвичу) в службу экстренной помощи поступил звонок из дома в Бернсвилле (городе к югу от столицы штата Миннеаполиса), «где, по сообщениям, мужчина был вооружен и забаррикадировался с членами семьи», — сказал Дрю Эванс, суперинтендант Бюро по задержанию преступников Миннесоты.

Вслед за этим последовало противостояние, во время которого власти вели переговоры с человеком, пока мужчина не открыл огонь изнутри. По словам Эванса, по крайней мере, один из полицейских был застрелен в доме.

«Сегодня трое членов нашей команды принесли максимальную жертву ради этого сообщества. Они герои», — заявила журналистам начальник полиции Бернсвилла Таня Шварц.

Из имущества было изъято несколько единиц оружия, однако полиция не сообщила, были ли это пистолеты или более мощные полуавтоматические винтовки.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате стрельбы в Канзас-Сити (США) возросло до 29 человек. Инцидент произошёл во время чемпионского парада в честь победителей «Супербоула» команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс».

В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.

Читайте также:

Число пострадавших при стрельбе на параде в Канзас-Сити выросло до 29 человек

При стрельбе в нью-йоркском метро погибла девочка, еще пятеро подростков ранены

На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека
#стрельба
#сша
#погибшие
#полицейские
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WAFA: Более 70 мирных граждан погибли в результате удара Израиля по сектору Газа
19 февраля 2024, 04:57

Фото: iStock/Yuliia_Bukovska

Более 70 мирных жителей погибли в ходе израильских ударов по сектору Газа вечером в воскресенье 18 февраля, сообщило палестинское новостное агентство WAFA со ссылкой на представителей медицинской службы.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда вооруженные члены группировки ХАМАС вторглись на израильские территории и установили контроль над несколькими районами и военными объектами региона. Также были нанесены массированные ракетные удары. Атака стала беспрецедентной за все время конфликта, длящегося более 75 лет. В качестве ответных действий, армия обороны Израиля заявила о проведении наземной операции на территории сектора Газа.

С израильской стороны жертвами обострившегося конфликта стали более 1,4 тысячи человек. Около 5,2 получили ранения. Министерство здравоохранения Палестины сообщило о восьми тысячах погибших с начала военных действий. Ранения получили более 19 тысяч человек.

При это, уже сейчас все больницы сектора Газа остались без топлива и не могут оказывать пострадавшим необходимую медицинскую помощь. К тому же, большинство из них полностью разрушены под ударами израильских ракет.

Читайте также:

Палестина подаст в МУС на Израиль из-за геноцида населения

Обострение на Ближнем Востоке: за что воюют Палестина и Израиль

«Фронт против США»: втянут ли Израиль и Палестина другие страны в войну
#израиль
#палестина
#погибшие
#ракетный удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сын экс-гендиректора YouTube Сьюзен Войджитски найден мёртвым в Калифорнии
Yahoo.com: Марко Тропер, сын бывшего гендиректора YouTube, умер в Калифорнии
19 февраля 2024, 02:43

Фото: iStock/Soumen_Hazra

19-летний Марко Тропер, сын бывшего гендиректора YouTube Сьюзен Войджитски, найден мертвым в общежитии Калифорнийского университета в Беркли. Об этом сообщает портал Yahoo.com. При этом бабушка молодого человека Эстер Войджитски предполагает, что причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.
Тропера, который жил в студенческом кампусе Кларка Керра, был обнаружен без сознания в своей комнате. Несмотря на реанимационные мероприятия, проведённые прибывшей бригадой парамедиков, спасти Марко не удалось.

При этом Джанет Гилмор, представитель Калифорнийского университета, не подтвердила информацию о передозировке. По ее словам, для таких заявлений необходимо дождаться токсикологического заключения.

Школьные учителя и преподаватели университета характеризуют Тропера как заядлого математика, ученого-компьютерщика и гения.

Следует отметить, что мать умершего, Сьюзен Войджитски, до сих пор никак не прокомментировала смерть сына — и это несмотря на то, что пост генерального директора YouTube она покидала в феврале минувшего года, по её собственным словам, из желания проводить больше времени со своей семьёй.

В 1999 году Сьюзен Войджитски работала первым менеджером по маркетингу в Google, а в 2014-м заняла пост генерального директора YouTube (теперь этот пост занимает директор по продукту Нил Мохан). После отставки она перешла на консультативную должность в Google и Alphabet. Её состояние оценивается в $765 млн.

Ранее стало известно, что cын 59-летнего основателя платформы для конференций Zoom Иоганна Циммерна Исаак погиб при крушении самолёта в Калифорнии вместе со своей возлюбленной Эммой Уилмер-Шайлз и ещё двумя людьми.

Читайте также:

NYP: Сын руководителя Zoom разбился в результате крушения самолета в Калифорнии

Глава YouTube уйдёт с поста

Эксперт назвал российские альтернативы YouTube
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф