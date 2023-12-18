В Петербурге арестовали мужчину за изнасилование и убийство девочки в 1999 году

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В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд поместил под стражу Николая Федорова, который подозревается в изнасиловании и убийстве семилетней девочки в 1999 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.
«Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Федорова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд ходатайство следствия удовлетворил», — цитирует агентство заявление пресс-службы.
Отмечается, что подозреваемый будет находиться под арестом до 15 января 2024 года.
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