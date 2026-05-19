Россиянин целился из винтовки в подростков на детской площадке

Фото: iStock/YakobchukOlena

Росгвардейцы задержали 48-летнего мужчину, который целился из пневматической винтовки в подростков на детской площадке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.



Инцидент произошел вечером 17 мая. Пьяный фигурант достал из чехла винтовку с оптическим прицелом и периодически направлял ее в сторону несовершеннолетних их хулиганских побуждений.

Тревожный сигнал поступил всем дежурным нарядам. Сотрудникам хватило четырех минут, чтобы добраться до места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга обнаружили тело молодого мужчины в одном нижнем белье.

Лидия Пономарева

