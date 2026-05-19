Самолет совершил аварийную посадку в российском регионе

SHOT: самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу Якутии
Фото: iStock/Diy13

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу Якутии. На борту находились восемь человек, сообщает телеграм-канал SHOT.



Воздушное судно отправилось из села Теплый Ключ, однако через некоторое время развернулось и направилось обратно на аэродром вылета. По пути связь с ним внезапно оборвалась.

Позднее экипаж передал координаты, сообщив, что самолет приземлился в лесу. Пассажиры самостоятельно покинули салон и отправились пешком в сторону пункта отправления.

Лидия Пономарева

