Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Хабаровском

19 мая 2026, 09:03

Три человека пострадали в массовом ДТП в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.





Напомним, авария произошла 19 мая около 10:00 на перекрестке около села Ильинка. Там столкнулись три транспортных средства: пассажирский автобус 102-го маршрута, микрогрузовик и легковой автомобиль.



Прибывшие на место спасатели помогли пострадавшим выбраться из поврежденных машин, а бригады скорой помощи доставили их в больницу. Пассажиры автобуса, предварительно, не получили травмы.



В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства ДТП.



Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы две девочки-подростка, передвигаясь на одном электросамокате, столкнулись с автомобилем.В итоге обеих госпитализировали.