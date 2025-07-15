Россиянин убил свою собаку из-за нехватки денег

15 июля 2025, 08:42

Житель Красноярского края перерезал горло своей собаке кухонным ножом

Фото: iStock/tiero

Житель Красноярского края не смог пристроить или усыпить свою собаку, поэтому перерезал ей горло кухонным ножом. Об этом сообщает региональная прокуратура.





По данным ведомства, отдать животное – стаффордширского терьера по кличке Мира – 23-летний парень решил прошлой зимой, когда планировал переехать. Однако найти нового хозяина ему не удалось.

«Я решил ее усыпить, но у меня не было 10 тысяч рублей, и поэтому я решил, что самостоятельно лишу ее жизни», – объяснил свой поступок молодой человек.