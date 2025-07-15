Россиянин убил свою собаку из-за нехватки денег

Житель Красноярского края перерезал горло своей собаке кухонным ножом
Фото: iStock/tiero

Житель Красноярского края не смог пристроить или усыпить свою собаку, поэтому перерезал ей горло кухонным ножом. Об этом сообщает региональная прокуратура.



По данным ведомства, отдать животное – стаффордширского терьера по кличке Мира – 23-летний парень решил прошлой зимой, когда планировал переехать. Однако найти нового хозяина ему не удалось.

«Я решил ее усыпить, но у меня не было 10 тысяч рублей, и поэтому я решил, что самостоятельно лишу ее жизни», – объяснил свой поступок молодой человек.
Пушистая промучилась более семи часов, прежде чем попасть к ветеринарам, но спасти ее не удалось – пришлось прибегнуть к эвтаназии.

В отношении живодера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК – за жестокое обращение с животными.
Лидия Пономарева

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