Россиянин убил свою собаку из-за нехватки денег
Житель Красноярского края перерезал горло своей собаке кухонным ножом
Житель Красноярского края не смог пристроить или усыпить свою собаку, поэтому перерезал ей горло кухонным ножом. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, отдать животное – стаффордширского терьера по кличке Мира – 23-летний парень решил прошлой зимой, когда планировал переехать. Однако найти нового хозяина ему не удалось.
«Я решил ее усыпить, но у меня не было 10 тысяч рублей, и поэтому я решил, что самостоятельно лишу ее жизни», – объяснил свой поступок молодой человек.Пушистая промучилась более семи часов, прежде чем попасть к ветеринарам, но спасти ее не удалось – пришлось прибегнуть к эвтаназии.
В отношении живодера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК – за жестокое обращение с животными.