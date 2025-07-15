В Красноярске задержали подозреваемого в том, что он убил и расчленил женщину
В Красноярске задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении своей 34-летней подруги. Как сообщает Следственный комитет по региону, в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении женщины.
В ходе расследования было установлено, что к ее пропаже причастен ее сожитель. По версии следствия, трагедия произошла 10 июня, когда мужчина вернулся домой из командировки. В ходе конфликта между сожителями он нанес женщине несколько ударов кулаками, после чего обнаружил ее без признаков жизни. Опасаясь уголовной ответственности, подозреваемый расчленил тело погибшей и вывез его части в разных районах города, спрятав их в пакетах.
В результате поисковых мероприятий криминалисты обнаружили останки женщины в местах, указанных мужчиной. Подозреваемый полностью признал свою вину. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Расследование продолжается.
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