В Красноярске задержали подозреваемого в том, что он убил и расчленил женщину

15 июля 2025, 08:02

Фото: iStock/Dzurag

В Красноярске задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении своей 34-летней подруги. Как сообщает Следственный комитет по региону, в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении женщины.