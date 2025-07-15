На юге Москвы неизвестные напали на машину и похитили 39 Iphone 16
На юге Москвы неизвестные в масках напали на автомобиль и похитили из него 39 Iphone 16 более чем на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Происшествие случилось вечером 11 июля. Предварительно, трое в масках на Mercedes-Benz перекрыли дорогу ехавшему по двору Kia Rio, в багажнике которого находились телефоны. Преступники напали на водителя авто с помощью газового баллончика, после чего похитили смартфоны.
Предварительный ущерб оценивается свыше 2,5 миллионов рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
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