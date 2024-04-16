Россиянин ударил ножом друга и закопал его за отказ дать денег в долг

Фото: iStock/BrianAJackson
Житель Дагестана попросил у друга десять тысяч рублей в долг, а получив отказ, ударил его ножом и закопал на окраине села. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Ирганай. Преступник сам пришел в правоохранительные органы и признался в содеянном.
По словам злоумышленника, после отказа между мужчинами началась драка. Когда потерпевший перестал дышать, виновный вывез его тело на окраину села и закопал.
Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов с ножом в центре Уфы. Сотрудники полиции получили ранения. Одного из них доставили в больницу.
Читайте также:
Неизвестный пырнул полицейского ножом в Уфе
В Сочи задержали подозреваемого в убийстве участника КВН
Женщина умерла после операции по подтяжке живота в частной клинике
По словам злоумышленника, после отказа между мужчинами началась драка. Когда потерпевший перестал дышать, виновный вывез его тело на окраину села и закопал.
Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов с ножом в центре Уфы. Сотрудники полиции получили ранения. Одного из них доставили в больницу.
Читайте также:
Неизвестный пырнул полицейского ножом в Уфе
В Сочи задержали подозреваемого в убийстве участника КВН
Женщина умерла после операции по подтяжке живота в частной клинике
Екатерина Коршунова